Μερικές ώρες πριν τεθεί αντιμέτωπός τους στο παρκέ, ο Μάριους Γκριγκόνις συνάντησε φιλικά πρόσωπα και άλλοτε συμπαίκτες από την πλευρά της Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ζάλγκιρις για την 21η αγωνιστική της EuroLeague (26/01, 22:00 Novasports Prime &Live από το Gazzetta).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Μάριους Γκριγκόνις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της ομάδας στην οποία κατέγραψε... διπλή θητεία (2009-2014 και 2018-2021).

Παούλιους Γιανκούνας, Μάντας Καλνιέτις, Καρόλις Λουκοσιούνας και άλλα οικεία πρόσωπα που έχει συναντήσει στην καριέρα του ο Λιθουανός γκαρντ των «πρασίνων». Η Ζάλγκιρις προχώρησε σε σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα.

Always good to bump into Marius Grigonis! 🤝 pic.twitter.com/3TDuo5oN3C