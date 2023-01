Υπάρχουν αρκετοί παίκτες στη Euroleague που έχουν... εκτοξευτεί φέτος και το Gazzetta παρουσιάζει τις κορυφαίες περιπτώσεις.

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο μέσα στη σεζόν της Euroleague, όπου θα αρχίσει να... αχνοφαίνεται ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα βρεθούν στα playoffs. Απολαμβάνουμε επίσης ορισμένες περιπτώσεις παικτών που φέτος έχουν πάει το παιχνίδι τους σε... άλλο επίπεδο και κάνουν breakout season, ανεβάζοντας αρκετά τους μέσους όρους τους.

Ορισμένοι υπογράφουν και την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας τους όπως ο Βεζένκοβ με τον Ολυμπιακό, ενώ άλλοι όπως ο Σμιθ δεν βλέπει την Άλμπα να πραγματοποιεί υψηλές πτήσεις και βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας.

* Στη λίστα φυσικά βρίσκονται παίκτες με τουλάχιστον δύο σεζόν στη Euroleague

Ο κορυφαίος παίκτης της Ζαλγκίρις και ένας από τους λόγους που είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Όμως ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος και οι Λιθουανοί θα τον στερηθούν για μήνες. Ο Αμερικανός γκαρντ εντυπωσιάζει φέτος με 15.9 πόντους, 3.7 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 45.8% τρίποντα σε μια απίθανη επίδοση. Το ranking του είναι στο 17.4. Τρομερή βελτίωση πάνω στο παρκέ, αν σκεφτεί κανείς πως πέρυσι είχε 8.2 πόντους, 3.5 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ με τη Μακάμπι, ενώ σούταρε με 32.9% στο τρίποντο και το ranking του ήταν στο 10.2.

Ο απόλυτος κουμανταδόρος της Μακάμπι που έρχεται με φόρα από το φοβερό Eurobasket που έκανε, κατακτώντας το χρυσό με την Ισπανία. Ο Μπράουν πραγματοποιεί την κορυφαία του σεζόν στη Euroleague και το κοντέρ γράφει 16.6 πόντους, 6 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ με 34.4% τρίποντα και 17 στο ranking. Πριν από τη Μακάμπι, καλύτερους μέσους όρους είχε στην Ούνικς την προηγούμενη σεζόν με 13.8 πόντους, 6.1 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 32.2% τρίποντα και τελειωσε με 17.3 ranking. Στους Ισραηλινούς που φέτος έχουν βλέψεις για playoffs, έχει αυξήσει τους μέσους όρους του σε σκοράρισμα και είναι πολύ πιο ώριμος πάνω στο παρκέ.

Η Άλμπα μπορεί να βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, αλλά ο κύριος Σμιθ (έπαιξε με την Κροατία στο Εurobasket) πραγματοποιεί breakout season. Έχει ανεβάσει την απόδοση του πάνω στο παρκέ σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο στους Γερμανούς και μετρά 13.5 πόντους και 3.2 ριμπάουντ με 13.2 στο ranking. Πέρυσι είχε 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και μόλις 6.6 στο ranking. Σημαντική διαφορά. Επίσης παρουσιάζει πολύ βελτιωμένος και στα πεπραγμένα του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Εκεί φέτος έχει 39.4% , ενώ πέρυσι σούταρε με 31.7%. Πολύ χρήσιμος περιφερειακός που μπορεί και το βήμα παραπάνω.

Mathias Lessort and the roar from the crowd😮 @PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qPznMTq1kI

Εδώ μιλάμε για τον κορυφαίο σέντερ της Euroleague κατά πολλούς μαζί με τον Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Λεσόρ δεσπόζει με τη δύναμη του στη ρακέτα της Παρτίζαν και είναι ο παίκτης τον οποίο ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύεται περισσότερο από καθε άλλον και τον αφήνει στο παρκέ για περίπου 32 λεπτά ανά ματς. Ο Γάλλος ψηλός φέτος έχει 12.6 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 1.1 μπλοκ, 0.8 κλεψίματα και 20.8 στο ranking. Πολύ καλύτερα νούμερα από τη δεύτερη κορυφαία σεζόν του στη λίγκα. Δηλαδή η σεζόν 2017-18 με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα που μέτρησε 8.5 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 0.7 μπλοκ και 10.7 στο ranking.

Dwayne Bacon was on FIRE last night as he finished with a career-high 25pts



Check out his highlights for @paobcgr here👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/yPQfR3gexZ