Από τα χέρια του Ντουέιν Μπέικον προκύπτουν οι περισσότεροι πόντοι του Παναθηναϊκού στις τελευταίες επιθέσεις των κλειστών παιχνιδιών, με τον Αμερικανό να είναι ο τοπ σκόρερ της EuroLeague σε αυτό το διάστημα.

Ο Ντουέιν Μπέικον είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού όταν η μπάλα... καίει. Μπορεί οι «πράσινοι» να μετρούν μόλις 7 νίκες και να βρίσκονται στη 16η θέση της EuroLeague, ωστόσο όταν το παιχνίδι φτάσει προς το τέλος του και η διαφορά είναι μικρότερη των πέντε πόντων, άπαντες γνωρίζουν ποιος θα πάρει την μπάλα.

Η EuroLeague δημοσίευσε την πρώτη δεκάδα με τους πόντους που έχουν σκοράρει οι παίκτες στα τελευταία πέντε λεπτά, συν την παράταση σε όλα τα κλειστά παιχνίδια και ο Μπέικον προηγείται με 43 πόντους σε 35 κατοχές. Δηλαδή 1.23 πόντους ανά κατοχή για τον Αμερικανό, που είναι ο άνθρωπος των ευθυνών στο φινάλε των αγώνων.

Ακολουθεί ο Ντε Κολό για τη Βιλερμπάν με 40 πόντους σε 39 κατοχές και ο Κλάιμπερν με 39 σε 32 αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα κλείνουν οι Τζέιμς και Βιλντόζα.

These guys have ice in his veins🥶



The players with the most points scored in the last five minutes in equal games👇#EveryGameMatters pic.twitter.com/BuTqDf28r2