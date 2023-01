Ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε με απίθανο τρόπο από την περιφέρεια κερδίζοντας και το φάουλ για να ανεβάσει την απόσταση της Μονακό από τη Φενέρ.

Η Μονακό φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μάικ Τζέιμς της έδωσε το πρώτο highlight της βραδιάς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το... ζογκλερικό του, ευστόχησε από το τρίποντο και ευστόχησε και στην έξτρα βολή που κέρδισε ανεβάζοντας τη διαφορά των δύο ομάδων.

Δείτε το απίστευτο καλάθι:

Mike James + AND ONE THREES = better love story than Twilight 🔥 #EuroLeague pic.twitter.com/h2zvkfmvNc