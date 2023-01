Βαν Ντεν Σπίγκελ: «Η EuroLeague "σκοτώνει" το μπάσκετ»

Ο πρόεδρος της ULEB και βετεράνος σέντερ, Τόμας Βαν Ντεν Σπίγκελ εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του στη δημιουργία κλειστών Λιγκών.

Ο Τόμας Βαν Ντεν Σπίγκελ συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες σε φόρουμ το οποίο διοργανώθηκε από τη La Liga, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστών Λιγκών.

Με αφορμή, λοιπόν την προοπτική δημιουργίας της European Super League, ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λιγκών Μπάσκετ επισήμανε: «Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να επιστρέψουμε στο ενοποιημένο μοντέλο, διότι η EuroLeague "σκοτώνει" το μπάσκετ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ένα πολύ σκληρό, αλλά καθόλα αληθινό συμπέρασμα».

