Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράζει θέαμα κόντρα στη Μπάγερν. Πάντως η Euroleague μπερδεύτηκε αρχικά και έκανε ταγκ τον Γιάννη.

Εντυπωσιακός Κώστας Αντετοκούνμπο απέναντι στη Μπάγερν. Ο ψηλός της Φενέρ μας χάρισε ένα όμορφο κάρφωμα κόντρα στους Βαυαρούς, κλέβοντας την παράσταση. Βέβαια η Euroleague στην αρχή μπέρδεψε τα αδέρφια και έκανε tag τον Γιάννη. Αλλά στη συνέχεια μετά από λίγα δευτερόλεπτα το διόρθωσε και έβαλε τον Κώστα.

Δείτε το κάρφωμα του Κώστα και το αρχικό λάθος της Euroleague

.@Kostas_ante13 receives the ball and makes no mistake 💪#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/2H1oM94fyb