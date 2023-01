Νέντοβιτς: «Αφήστε τον Καμπάτσο να παίξει γιατί μας σκοτώνει στις προπονήσεις»

Ο Φακούντο Καμπάτσο παραμένει ανενεργός στην EuroLeague τουλάχιστον ως την 1η Μαρτίου και ο Νεμάνια Νέντοβιτς στηρίζει την... καμπάνια #FreeFacu, δίνοντας τις σχετικές εξηγήσεις στον διάλογό του με τον Μάικ Τζέιμς στο Twitter.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Φακούντο Καμπάτσο και τη συμφωνία του Αργεντινού πρώην NBAer με τον Ερυθρό Αστέρα είναι η επιστολή που έστειλαν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου για να ανασταλεί η τιμωρία τους και ο άλλοτε γκαρντ της Ρεάλ, των Μάβερικς και των Νάγκετς να είναι διαθέσιμος στη EuroLeague.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Καμπάτσο θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στη EuroLeague από την 1η Μαρτίου και μετά λόγω του ban που έχει επιβληθεί στην ομάδα. Εκτός και αν οι Σέρβοι προσφύγουν στο CAS και δικαιωθούν. «Είναι μια εξαιρετικά σκληρή τιμωρία, την οποία θα επιχειρήσουμε να την ανατρέψουμε» ήταν η αντίδραση των Σέρβων σε πρώτο χρόνο.

Από την πλευρά του, ο Νεμάνια Νέντοβιτς δίνει τον δικό του... αγώνα μέσω Twitter, προτάσσοντας το hashtag #FreeFacu. Όταν μάλιστα ο Μάικ Τζέιμς του εξήγησε πως γέλασε πραγματικά με αυτό το tweet, ο Σέρβος γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα του απάντησε: «Αφήστε τον να παίξει μπάσκετ. Μας σκοτώνει στις προπονήσεις»!

Let my man hoop! He be killing us in practice 😂