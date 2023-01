Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να κάνει... ποδαρικό στο νέο έτος.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν την πρώτη σελίδα στο βιβλίο του 2023 με τις 28 ασίστ που μοίρασε η ομάδα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Παναθηναϊκού με 95-71 και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ «sharing (the ball) is caring! Let’s say “Kalimera” to 2023 with the top assists (28 in total) of the game against Panathinaikos! Happy New Year!!!»

Δείτε την χαρακτηριστική ανάρτηση των Πειραιωτών