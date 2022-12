Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα με τους Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ να έχουν ένα μικρό «επεισόδιο».

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 15η αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισε την ήττα με 86-90 που τον έβγαλε από την τετράδα στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Με το κοκκίνισμα του χρονομέτρου στο παρκέ, τα αίματα... άναψαν! Συγκεκριμένα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης κινήθηκε προς το μέρος του Φιλίπ Πετρούσεφ με τον Σέρβο να του ψιθυρίζει κάτι και τους δυο τους να ανταλλάσσουν μερικά λόγια σε έντονο ύφος.

Ο Ντόμπριτς προσπαθούσε να σταθεί ανάμεσα στους δύο και να ηρεμήσει τα πνεύματα, κάτι που έγινε λίγες στιγμές αργότερα!

Δείτε το βίντεο της έντασης ανάμεσα σε Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ:

Erupted emotions after the final whistle of Olympiacos - Crvena Zvezda match were quickly neutralized 👀 pic.twitter.com/IuGvt1Md8w