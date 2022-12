Παναθηναϊκός: «Ευχαριστούμε την Μπαρτσελόνα για τη φιλοξενία, θα ανταποδώσουμε στην Αθήνα»

Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε την Μπαρτσελόνα για τη φιλοξενία στη Βαρκελώνη και υποσχέθηκε να ανταποδώσει όταν οι δύο ομάδες σμίξουν στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να ευχαριστήσει την Μπαρτσελόνα για τη φιλοξενία στον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο και φυσικά για ολόκληρη την ομάδα των «πρασίνων».

Μάλιστα, στο τουίτ που εμφανίστηκε στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι έξι φορές πρωταθλητές Ευρώπης δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν όταν οι δύο ομάδες συναντηθούν στην Αθήνα.

«Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να ευχαριστήσει την Μπαρτσελόνα για τη φιλοξενία του προεδρου και ολόκληρης της ομάδας. Ανυπομονούμε για το ματς της Αθήνας, προκειμένου να ανταποδώσουμε», αναφέρει το... τιτίβισμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Panathinaikos BC would like to thank @FCBbasket, for hosting our President and the whole team.☘️



Looking forward to our game in Athens, to welcome you accordingly. ✌#WeTheGreens #paobc https://t.co/bQpox7Dix9