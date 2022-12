Η έμπνευση του Ντάριους Τόμπσον έδωσε από νωρίς τη φάση του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Φενέρ με την Μπασκόνια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Μπασκόνια έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην Τουρκία απέναντι στην Φενέρμπαχτσε με τον Ντάριους Τόμπσον όπως συνήθως να είναι... ορχήστρα. Ο Αμερικανός ξεσήκωσε τον πάγκο των Βάσκων με μία φανταστική πάσα, κοιτώντας προς άλλης κατεύθυνση και με αποδέκτη τον Ίνοχ, ο οποίος κάρφωσε στην άδεια ρακέτα της Φενέρ.

Η εκπληκτική πάσα του Τόμπσον

.@StevenEnoch goes in with the throwdown 💪



'Flight Time' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/NX0InX058b