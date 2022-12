Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εντυπωσιασμένος από το πρώτο ημίχρονο του Σάσα Βεζένκοβ εκφράζοντας παράλληλα και την... απορία του προς την Βιλερμπάν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν άχαστος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο «Astroballe» κόντρα στη Βιλερμπάν έχοντας 11 πόντους με 4/4 δίποντα και 1/1 τρίποντο, κάτι που ανάγκασε τον Μάικ Τζέιμς να... τουιτάρει για να τον αποθεώσει.

Αρχικά εξέφρασε την απορία του λέγοντας ότι «γιατί ο Βεζένκοβ είναι συνέχεια ελεύθερος;» και συνέχισε:

«Είναι πρωτοκλασάτος να κινείται μακριά από τη μπάλα αλλά κανείς δεν κάνει σκάουτινγκ για να προσπαθήσετε να τον περιορισετε; Φέτος κάνει μεγάλα πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο».

Yo for real. Why is vezenkov always open? He’s elite moving off the ball for sure but y’all don’t scout bro and like try to limit that? He’s cooking this year at high levels

