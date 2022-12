Ο Κάρσεν Έντουαρντς λογάριαζε χωρίς τον Μιχάλη Λούντζη, που τον σταμάτησε εντυπωσιακά σηκώνοντας το ΣΕΦ... στον αέρα.

Ο Μιχάλης Λούντζης χάρισε τη φάση του αγώνα στο ΣΕΦ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έτρεξε και πρόλαβε τον Κάρσεν Έντουαρντς λίγο πριν αυτός ολομόναχος πάει να τελειώσει τη φάση με λέι απ.

Ο Λούντζης έτρεξε και πρόλαβε να κόψει την προσπάθεια του γκαρντ της Φενέρ, αφήνοντας το ΣΕΦ... με το στόμα ανοιχτό σε ένα «εκρηκτικό» ημίχρονο των Πειραιωτών.

Το εντυπωσιακό μπλοκ του Λούντζη

Lountzis says "Not in my house😤"@olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5W3lAIAxWT