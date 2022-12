Αταμάν: «Η Βραζιλία αποκλείστηκε, αλλά εμείς θα κερδίσουμε τον τίτλο πάλι» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν χρειάζεται μισή... σπίθα για να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει τις προφητείες για τον τίτλο της EuroLeague, ενώ αυτή τη φορά χρησιμοποίησε και το Μουντιάλ.

Η Αναντολού Εφές με οδηγό της το δεύτερο ημίχρονο και την ευστοχία της από την περιφέρεια, κατάφερε να επικρατήσει της Ζάλγκιρις με 86-60 στο Κάουνας για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το Μουντιάλ 2022, το οποία και χρησιμοποίησε για να ξεκινήσει... τις προφητείες. Την περασμένη σεζόν ακούστηκε αρκετές φορές από το στόμα του πως θα κατακτήσει τον τίτλο, κάτι που κατάφερε με την ομάδα του.

Τώρα δηλώνει πως «Φυσικά, παρακολουθώ τα αποτελέσματα από το Μουντιάλ. Ξέρω πως η Κροατία πέρασε τη Βραζιλία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Θα νικήσουμε και πάλι. Η Βραζιλία δεν πήρε το κύπελλο, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το τρόπαιο της Euroleague ξανά» και μένει να αποδειχθεί... στο φινάλε.

We all know what it means when Ergin Ataman starts talking about winning the cup 👀 pic.twitter.com/OoGfr3HA7a