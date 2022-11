Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε εφάρμοσαν απόλυτα το σύστημα που σχεδίασε ο Δημήτρης Ιτούδης και «καθάρισαν» τη νίκη στο Μιλάνο.

Από το πινακάκι στο παρκέ. Σχεδόν τρία λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο με τη Φενέρμπαχτσε, στο τάιμ άουτ της τουρκικής ομάδας, ο Δημήτρης Ιτούδης σχεδίασε ένα σύστημα.

Αυτό θα ξεκινούσε από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος θα διάλεγε να επιτεθεί από τη δεξιά πλευρά. Και θα είχε αντίπαλο τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Ο Καλάθης πήρε την πλευρά, με δύο παίκτες της Φενέρ στο ύψος των βολών.

Ο παίκτης της Αρμάνι που φυλούσε τον Μάρκο Γκούντουριτς ήρθε για βοήθεια και ο Σέρβος πήρε την μπάλα με back door πάσα για το 77-66.

Δείτε το βίντεο που έχει παράλληλα τις οδηγίες και την εκτέλεση:

Timeout I Execution@ItoudisD calls the backdoor cut play to clinch the W in Milan tonight. pic.twitter.com/lx1cMqeNcs