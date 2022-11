Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ενημέρωση των φιλάθλων για το «Together we Fly» με το οποίο έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη δράση της ομάδας τους στους εκτός έδρας αγώνες της EuroLeague, αρχής γενομένης από το ματς με την Βιλερμπάν.

Τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την αποστολή του Ολυμπιακού στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν οι φίλοι της ομάδας με το «Together we Fly».

Η ΚΑΕ εξέδωσε ενημέρωση με τις λεπτομέρειες που αφορούν τα ταξίδια, με πρώτο προορισμό τη Λυών για την αναμέτρηση με την Βιλερμπάν (15/12).

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Και στα εκτός έδρας παιχνίδια, η δύναμή μας είστε εσείς! Αν θέλεις να γίνεις μέλος της «ερυθρόλευκης» αποστολής και να στηρίξεις την προσπάθεια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του στην αναμέτρηση με την Βιλερμπάν κλείσε ΤΩΡΑ τη θέση σου!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ...

Τετάρτη 14/12 Αναχώρηση από το Ελ.Βενιζέλος στις 16.00.

Άφιξη στη Λυών , 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο IBIS STYLE LYON VILEURBANNE 3*

Πέμπτη 15/12 στις 21.00 παρακολούθηση αγώνα ASVEL VILLEURBANNE-OLYMPIACOS , και απευθείας μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα (ώρα πτήσης περίπου στη 01.30).

Επιλογές πακέτων :

(το ξενοδοχείο δεν διαθέτει τρίκλινα δωμάτια)

Περιλαμβάνει

1 νύχτα με πρωινό στο IBIS STYLE LYON VILEURBANNE 3*

Buffet Breakfast Included

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

Μεταφορές από και προς το γήπεδο

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνει

City Tax NOT included-paid direct in the reception from each passenger (aprox 1.65 €)

Όλα τα παραπάνω αφορούν προσφορά και δεν έχει γίνει καμία κράτηση.

Τα κόστη ενδέχονται να αλλάξουν μέχρι την επιβεβαίωση.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης έχουμε 100% ακυρωτικά.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για μία από τις παραπάνω επιλογές πακέτων με προορισμό τη Λυών όπως αποστείλετε email στο [email protected] με ονοματεπώνυμα συμμετοχής με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναφέρονται στα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την επιλογή που σας εξυπηρετεί και θα λάβετε άμεσα απάντηση.

Ο τίτλος να περιλαμβάνει : ΛΥΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία για περαιτέρω πληροφορίες : 2103712200 (MARINE TOURS) και 2104527474 (ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

Εξασφάλιση θέσης μόνο κατόπιν πληρωμής.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

09/01 άφιξη στο ΜΟΝΑΚΟ

10/01 ΜΟΝΑΚΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 διανυκτερεύσεις

11/01 άφιξη στη ΜΠΟΛΟΝΙΑ, 1 διανυκτέρευση Μπολόνια

12/01 ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, απευθείας αναχώρηση μετά τον αγώνα

24/02 VALENCIA-OLYMPIACOS

Άφιξη στη Βαλένθια 23/02, 1 διανυκτέρευση

03/03 MILANO-OLYMPIACOS

Άφιξη στο Μιλάνο 02/03 , 1 διανυκτέρευση

16/03 ZALGIRIS-OLYMPIACOS

Άφιξη στο Κάουνας 15/03, 1 διανυκτέρευση

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πάντα δύο επιλογές :

αγορά της αεροπορικής θέσης και εξασφάλιση αγοράς του εισιτηρίου του αγώνα.

αγορά ολοκληρωμένου πακέτου φιλοξενίας, αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές εισιτήριο αγώνα.

Οι θέσεις σε κάθε τσάρτερ θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή των φιλάθλων μας σε κάθε ταξίδι.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων του αγώνα.



Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν μεμονωμένα εισιτήριο αγώνα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν προτεραιότητα όσοι προμηθευτούν πακέτα αεροπορικών ή φιλοξενίας και στη συνέχεια θα ικανοποιηθούν τα υπόλοιπα αιτήματα.

Μείνετε συντονισμένοι στο https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/fanscorner.html για όλα τα update !

Για να γίνεις και ΕΣΥ μέλος της «ερυθρόλευκης» αποστολής ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία:

‘’Στείλε email με τίτλο TOGETHER WE FLY με το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και τον προορισμό που επιθυμείς στο : [email protected] και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου OTAN ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ανά προορισμό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2104527474 και 2104527600»