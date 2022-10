Μάικ Τζέιμς για την ανακοίνωση της Euroleague: «Όπως εμείς, ούτε και οι διαιτητές δεν είναι τέλειοι»

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση για την ανακοίνωση της Euroleague αναφορικά με το ματς της Μονακό με την Εφές και το γεγονός ότι δεν δόθηκαν τρεις βολές στον Βασίλιε Μίτσιτς.

Συγκεκριμένα και με το σκορ στο 82-82 ο Σέρβος γκαρντ επιχείρησε τρίποντο νίκης για την Εφές, με τους Μπράουν και Μπλόσομγκεϊμ να έχουν επαφή μαζί του χωρίς ωστόσο να σφυριχτεί κάποιο φάουλ. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 24 ώρες η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παραδέχεται ότι έγινε διαιτητικό λάθος.

Γι' αυτήν την φάση πήρε θέση και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς πήρε το μέρος των διαιτητών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω ότι από τη στιγμή που ανακοινώνεις κάτι τέτοιο, θα πρέπει να βγάζεις ανακοίνωση για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο ματς. Όπως εμείς, έτσι και οι διαιτητές δεν είναι τέλειοι. Έχασα κάποια σουτ, έχασαν και εκείνοι κάποια σφυρίγματα. μερικές φορές, απλά έτσι είναι το παιχνίδι».

I feel like if u announce this u gotta announce every thing else that wasn’t right in the game. Referees aren’t perfect just like us. I missed shots n they missed some calls. Sometimes that’s how the game go https://t.co/TdWs5tDIc8