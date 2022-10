Γιασικεβίτσιους: «Κοιτούσαμε το ρολόι, έπρεπε να τους... τελειώσουμε νωρίτερα» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό Clasico και αναφέρθηκε τόσο στα λάθη της ομάδας του, όσο και στην κίνηση που "χαλάει" τα μεγάλα παιχνίδια.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μέτρησαν για ακόμη μία φορά τις δυνάμεις τους για λογαριασμό του ευρωπαϊκού Clasico, με τους "μπλαουγκράνα" να δίνουν τέλος σε μία βασιλική υπεροχή και να παίρνουν το θετικό αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφτασαν μέχρι και το +18 (61-43), παρόλα αυτά οι Μαδριλένοι είχαν την ευκαιρία με ένα σουτ του Γιουλ να... κλέψουν ακόμη και το ματς.

