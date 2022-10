Ο Ντέρικ Γουίλιαμς θέλησε να μοιραστεί την περιπέτεια που πέρασε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου «ποστάροντας» την φωτογραφία από τον... ύπνο του σε μεταλλικό παγκάκι και παράλληλα να εκφράσει την ικανοποίησή του για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.

Όπως φαίνεται ο Αμερικανός φόργουορντ θα έχει να θυμάται για... πολλά χρόνια ακόμα την περιπέτεια που πέρασε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου.

Ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, ο Γουίλιαμς πέρασε το... δικό του «Terminal» καθώς έπρεπε να περάσει μια νύχτα στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια να αγωνιστεί στο ματς! Ο ίδιος ο παίκτης των «πρασίνων» μοιράστηκε μέσω twitter τα όσα έγιναν, ενώ «ανέβασε» και την φωτογραφία από το μεταλλικό παγκάκι όπου πέρασε το προηγούμενο βράδυ.

«Τεράστια νίκη στο Βελιγράδι. Ήταν μια ομαδική νίκη. Θα σας πω τι έγινε χθες το βράδυ. Προσγειωθήκαμε στις 4 το απόγευμα και υπήρχε πρόβλημα με το διαβατήριό μου. Έμεινα στο αεροδρόμιο έως τις 6.30 τα ξημερώματα. Με μία ώρα ύπνου. Κοιμήθηκα σε ένα μεταλλικό παγκάκι. Αν μπορείτε να το πείτε ύπνο αυτό το πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου που μου έστελναν μηνύματα και με έπαιρναν τηλέφωνο να δουν αν είμαι καλά. Μεγάλη βραδιά και μεγάλη μέρα. Όμως όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο...»

That peace sign last night because you have to stay positive in negative situations .. great win again ! On to the next ! pic.twitter.com/AiHSr8H1yE

Huge win for us tonight in Belgrade ! … great team win .. I’ll give you a run down of my night last night..

We land at 4pm “16:00” and something is wrong with my passport situation .. I was at the airport from then until 6:30am this morning .. off 1 hour of sleep ..