Ο Ντέρικ Γουίλιαμς πήρε την πρώτη «γεύση» από το ΟΑΚΑ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην πρεμιέρα με τη Ρεάλ.

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην τα κατάφεραν απέναντι στους Μαδριλένους ωστόσο ο Αμερικανός φόργουορντ δεν παρέλειψε να σταθεί στην παρουσία των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ.

Περισσότεροι από 9.000 φίλοι των «πρασίνων» έδωσαν το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ματς.

«Η ενέργεια που έδωσε ο κόσμος ήταν φανταστική. Δεν πήραμε τη νίκη αλλά θα βελτιωθούμε στη συνέχεια. Είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας σπριντ» ανέφερε στο twitter.

Energy from the crowd was amazing .. we didn’t get the W but we will be better

Marathon not a sprint.