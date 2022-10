Έσπασε τα κοντέρ η Παρτιζάν, η οποία κατάφερε να πουλήσει 11.500 διαρκείας στους φίλους της ομάδας για την ερχόμενη σεζόν, με τους Σέρβους να κάνουν τη σχετική ανακοίνωση.

Η Παρτίζαν θα παίξει στην επόμενη EuroLeague μέσω της wildcard που εξασφάλισε και οι φίλοι της ομάδας έσπευσαν να δείξουν τη στήριξή τους «εξαντλώντας» τα μαγικά χαρτάκια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν.

Μετά το φράγμα των 10.000 εισιτηρίων, οι Σέρβοι ανακοίνωσαν πως πλέον ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί και κατ' επέκταση έχουν δοθεί 11.500 κάρτες! Οι οπαδοί της Παρτιζάν αναμένεται να έχουν... καυτή την έδρα της Stark Arena με όριο τους 18.000 φίλους.

Οι υποχρεώσεις για το σύνολο το Ομπράντοβιτς στην Ευρώπη ξεκινούν με δύο παιχνίδια εκτός έδρας, ενώ γυρνούν στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι (18/10).

We are proud to announce the final number of 11.500 season tickets sold! ✅



🔜 #KKPartizan Mozzart Bet NFT Collection inspired by generation of @EuroLeague Champions from 1991/92 will become available tonight in official BC Partizan Mobile App#EuroLeague #EveryGameMatters pic.twitter.com/LqdWAD3S8H