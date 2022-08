ΜακΚίσικ: «Μου έλειψε η ατμόσφαιρα και ο κόσμος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, τονίζοντας το πόσο πολύ περιμένει να ξαναπαίξει στο ΣΕΦ και να ζήσει την «καυτή» ατμόσφαιρα.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει, στο περιθώριο των Εθνικών Ομάδων και του επερχόμενου EuroBasket την προετοιμασία του και ο Σακίλ ΜακΚίσικ στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο, ανυπομονώντας να ζήσει ξανά την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ.

«Γεια σας, είμαι ο Σακ. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και ανυπομονώ να παίξω ξανά μπροστά σε όλους σας. Μου έλειψε ο κόσμος, η ατμόσφαιρα. Ελπίζω να έχετε πάρει το διαρκείας σας, διαφορετικά ακόμα μπορείτε να το πάρετε».

You have a 📩 from @ShaqInTheBox !



Be part of the Red and White history!

Season 🎟 ➡️ https://t.co/UvzsJ91FvL#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/a8D8XTAUxJ