Η φοβερή ιστορία του Χάινς για τον Δημητρόπουλο: «Όταν είπε ότι θα με πάει στον Ολυμπιακό πίστεψα ότι είχε πιει πολύ»

Ο Κάιλ Χάινς μοιράστηκε στα social media μια απίθανη ιστορία με τον Γιώργο Δημητρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ατζέντη, «χτυπημένος» από την επάρατη νόσο, σκόρπισε θλίψη στον μπασκετόκοσμο σε όλη την Ευρώπη.

Εκείνος που έσπευσε να μοιραστεί μια ιστορία ήταν ο Κάιλ Χάινς, ο οποίος θυμήθηκε την εποχή που ήταν στην Μπάμπεργκ και ο Δημητρόπουλος του είχε πει ότι θα τον... πήγαινε στον Ολυμπιακό.

«Συνάντησα για πρώτη φορά τον Γιώργο στη Βαμβέργη. Είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα Γερμανίας και κάναμε το καθιερωμένο πάρτι. Εκείνος ήταν στο μπαρ και μου συστήθηκε ως ο Έλληνας εκπρόσωπος της Octagon. Στη συνέχεια μου είπε ότι θα με πάει στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα από μέσα μου, αυτός ο τύπος έχει πιει πάρα πολύ, πρέπει να πιώ και εγώ αυτό που πίνει, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να με υπογράψει ο Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν.

Όμως δύο μήνες αργότερα, έπαιζα στον Ολυμπιακό. Αυτός ήταν ο Γιώργος. Έκανε το αδύνατο, δυνατό. Τα επόμενα δύο χρόνια στην Ελλάδα, ο Γιώργος με αντιμετώπισε σαν οικογένεια. Πραγματικά ένας μοναδικός άνθρωπος. Θα λείψει πολύ. Αναπαύσου εν Ειρήνη».

I meant George for the first time in Bamberg after we won the German League Championship at the celebration party. He was at the bar and he introduced himself to me as the “Greek Rep” for Octagon. He then tells me that, he going to bring to Olympiacos next season. pic.twitter.com/wRqVPGSOvB

During the next two years in Greece, George treated me like family. He is truly a one of kind person. He will be missed dearly🙏🏾 Rest in Peace

