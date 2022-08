Η Βίρτους Μπολόνια εντάσσει στο ρόστερ της τον 20χρονο Κροάτη σέντερ, Λέο Μενάλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μία κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε η Βίρτους Μπολόνια, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λέο Μενάλο. Ο 20χρονος Κροάτης σέντερ αποτελεί ένα μεγάλο πρότζεκτ για τη χώρα του, υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με την ομάδα της Μπολόνια, που επέστρεψε από φέτος στα... σαλόνια της EuroLeague και θέλει να είναι πρωταγωνίστρια, όπως μαρτυρούν οι κινήσεις του Λούντμπεργκ και ειδικά του Σέμι Οτζελέγε.

Ο Μενάλο τις περασμένες δύο σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, με τη φανέλα της Stella Azzurra, ενώ τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 4.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

