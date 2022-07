Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε και εκείνη την απόκτηση του Σέμι Οτζελέγε μετά το ποστάρισμα του ίδιου που μαρτυρούσε την μεταγραφή. Παρελθόν ο Χέρβεϊ.

Ο Σέμι Οτζελέγε είναι και με την βούλα παίκτης της Βίρτους Μπολόνια. Την ανακοίνωση αρχικά την έκανε...ο ίδιος μέσα από tweet που αποκάλυπτε τον επόμενο προορισμό του, ενώ ήρθε και επίσημα από τη ομάδα το πρωί της Πέμπτης (28/07).

Ο Αμερικανός φόργουορντ με πέρασμα από τους Σέλτικς, τους Μπακς και τους Κλίπερς, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην EuroLeague με τους Ιταλούς.

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι της Μπολόνια αποχαιρέτησαν τον Κέβιν Χέρβεϊ με σχετική ανακοίνωση και τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του.

🔊 SEMI OJELEYE IN BLACK AND WHITE ⚪️⚫️

Welcome @semi 😎#WatchUs pic.twitter.com/Fke5GSszsj