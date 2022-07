Η νέα μεταγραφή της Μονακό, ο φόργουορντ/σέντερ Τζον Μπράουν, απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους φιλάθλους της νέας του ομάδας.

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ Τζον Μπράουν εξέφρασε ότι είναι «ενθουσιασμένος για τα σπουδαία πράγματα που θα κάνουμε αυτή τη σεζόν», ενώ έπειτα συμπλήρωσε ότι ευχαριστεί τους φιλάθλους της Μονακό «για την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε».

Ο Αμερικάνος έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Μονεγάσκους, ερχόμενος από την Μπρέσια, όπου αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Ο Μπράουν πέρασε την μισή σεζόν με την Ουνικς Καζάν, μετρώντας 10.3 πόντους 4.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 2.8 κλεψίματα ανά ματς στην Euroleague.

📩 You got a message from John Brown 👋 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗕𝗿𝗼𝘄𝗻 ! 🇲🇨 pic.twitter.com/0tOQeS5hkr