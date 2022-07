Γουίλιαμς: «Εύκολη απόφαση ο Παναθηναϊκός, ευγνώμων για την ευκαιρία»

Ευγνώμων για την ευκαιρία που του δίνεται να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Ντέρικ Γουίλιαμς στο πρώτο του... πράσινο ποστάρισμα, λέγοντας πως ο νέος του σταθμός ήταν εύκολη απόφαση.

Ντέρικ Γουίλιαμς και Παναθηναϊκός ένωσαν τις «δυνάμεις» τους! Το ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ είχε γνωστοποιηθεί και πήρε επίσημη μορφή με την ανακοίνωση της ομάδας το απόγευμα της Παρασκευής (15/07).

Αμέσως μετά την σχετική ενημέρωση από την ΚΑΕ, ο Γουίλιαμς έσπευσε να... τουιτάρει για τη νέα του ομάδα.

Αρχικά δήλωσε ευγνώμων για την ευκαιρία που παίρνει με το να αγωνιστεί με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ πρόσθεσε: «Έχετε... βομβαρδίσει τις ενημερώσεις μου πολλές τώρα (γέλια). Ήταν εύκολη απόφαση. Ενθουσιασμένος που θα είμαι στην Αθήνα την επόμενη σεζόν».

Δεν παρέλειψε να πει και το δικό του «ευχαριστώ» στην «ομάδα του λαού» «και σε όλους του ξεχωριστούς ανθρώπους που γνώρισε όσο ήμουν στο Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο. Το να έχω την ευκαιρία να ζω στο Ισραήλ για περίπου ένα χρόνο και να κάνω αυτό που αγαπάω ήταν υπέροχο».

You guys have been blowing up my mentions for many days now lol .. it was an easy call.

Excited to get to Athens this year.