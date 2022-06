«Η Άλμπα ενδιαφέρεται για τους Μπλέικνι και Χουκπόρτι» (vids)

Μετά την κατάκτηση του τρίτου σερί γερμανικού πρωταθλήματος, η Άλμπα σκοπεύει να βάλει μπρος τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό εξετάζει δύο περιπτώσεις για το νέο της ρόστερ.

Η Άλμπα παρέμεινε στον γερμανικό θρόνο, διατηρώντας τα σκήπτρα της για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, αφού επικράτησε άνετα με 3-1 στους τελικούς της Μπάγερν. Παράλληλα, ο σύλλογος από το Βερολίνο φέρεται να σχεδιάζει ήδη τη νέα σεζόν, εξετάζοντας σε πρώτη φάση τις περιπτώσεις των Αντόνιο Μπλέικνι και Αριέλ Χουκπόρτι (κεντρική photo).

Ο Μπλέικνι είναι 25 ετών, σούτινγκ γκαρντ κι αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Χαποέλ Μπερ Σεβά, μετρώντας 24.7 πόντους στο Ισραήλ. Από την άλλη, ο Χουκπόρτι είναι 20 ετών, σέντερ με πιο πρόσφατη θητεία στη Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, με 6.7 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Χουκπόρτι είναι seven-footer (2.13μ.), Τογκολέζος με γερμανικό διαβατήριο (διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γερμανίας), ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την Λούντβιχσμπουργκ. Όσο για τον Μπλέικνι, είχε περάσει παλαιότερα μεταξύ άλλων από τους Σικάγο Μπουλς (2017-2019), με 76 παρουσίες συνολικά στην διετία του στο ΝΒΑ.

Θυμίζουμε πως η Άλμπα θα είναι κανονικά και του χρόνου στην Euroleague και μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν οι συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις που την απασχολούν.

German champions Alba Berlin are showing interest in Antonio Blakeney and Ariel Hukporti, I am told.

Hukporti averaged 6.7ppg and 4.8rpg with Melbourne United while Blakeney had 24.7ppg in Israel with Hapoel Beer Sheva