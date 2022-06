Μάικ Τζέιμς: «Δεν θα πήγαινα στον Ολυμπιακό εκτός εάν έπρεπε να αποσυρθώ»

Ο Μάικ Τζέιμς απαντώντας σε σχετικό ερώτημα στο twitter, αποκάλυψε τη μία και μοναδική φορά που θα σκεφτόταν να πάει στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ που πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Μονακό, βοηθώντας την γαλλική ομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final 4 στέλνοντας τη σειρά με τον Ολυμπιακό σε πέντε ματς, ρωτήθηκε στο twitter για το αν θα σκεφτόταν ποτέ το ενδεχόμενο να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» των Πειραιωτών.

Τι απάντησε εκείνος; «Όχι. Εκτός και αν για κάποιον λόγο ήταν η μοναδική προσφορά στο τραπέζι και δεν ήθελα να αποσυρθώ».

No unless for some reason that was the only offer on the table and i didn’t wanna retire