Yπόκλιση Λάσο σε φιλάθλους Ολυμπιακού: «Τους βγάζω το καπέλο, ήταν απίστευτοι» (vid)

Ο Πάμπλο Λάσο αποθέωσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του τελικού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Ο Πάμπλο Λάσο απάντησε σε πολλές ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό της Ρεάλ με την Εφές και στάθηκε στον τραυματισμό του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ενώ έβγαλε το καπέλο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στον ημιτελικό.

«Aυτό που είδαμε χθες με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ήταν απίστευτο. Τους βγάζω το καπέλο, ήταν απίστευτοι», είπε χαρακτηριστικά για τον κόσμο των Πειραιωτών που βρέθηκε στη Stark Arena

