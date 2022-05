Η Εuroleague μετρά αντίστροφα για το Final 4 του Βελιγραδίου και θέλησε να... φτιάξει τον κόσμο του Ολυμπιακού με ένα video.

Την Πέμπτη (19/5) ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Εφές (19:00) στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague με μοναδικό στόχο το εισιτήριο για τον τελικό. Οι Πειραιώτες έχουν ζήσει σπουδαίες στιγμές στη διοργάνωση, η οποία θέλησε να τις θυμήσει, βάζοντας στην εξίσωση τον κόσμο των ερυθρολεύκων που φέτος θα γεμίσει την Stark Arena, κερδίζοντας τη μάχη της κερκίδας.

Η Euroleague έφτιαξε ένα video με τις δύο σερί κατακτήσεις του Ολυμπιακού, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη με το πεταχτάρι νίκης του Πρίντεζη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ και το 2013 με το back to back μέσα στο Λονδίνο απέναντι στη Ρεάλ. Σίγουρα τα όσα θα δουν οι φίλοι των Πειραιωτών θα τους ξυπνήσουν γλυκιές αναμνήσεις.

Δείτε το video

Back at #F4GLORY



Let's check out @olympiacosbc successes at Final Four 🏆



Confident ahead of Belgrade, Olympiacos fans? #EveryGameMatters pic.twitter.com/WOwCqQFt8w