Φαλ για Μονακό: «Ήσασταν όλοι σας πολύ... ενοχλητικοί, χαίρομαι που επιτέλους τελείωσε η σειρά»

Ανακουφισμένος για το γεγονός πως η σειρά με τη Μονακό έφτασε στο τέλος της δήλωσε ο Μουστάφα Φαλ με έντονη δόση χιούμορ.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4 του Βελιγραδίου, νικώντας με 94-88 τη Μονακό το βράδυ της Τετάρτης (4/5) στο ΣΕΦ. Ο Μουστάφα Φαλ, εκ των πρωταγωνιστών των Πειραιωτών στο Game 5 με 4 πόντους, 4 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ και 3 ριμπάουντ σε 26'43'' παρουσίας, δήλωσε χαρούμενος για το φινάλε της σειράς με «ποστάρισμα» του στο Twitter.

«Περήφανος για την ομάδα μου, μεγάλο μπράβο και στη Μονακό. Ήσασταν όλοι σας πολύ... ενοχλητικοί, χαίρομαι που επιτέλους τελείωσε αυτή η σειρά», έγραψε ο 30χρονος Γάλλος σέντερ, προφανώς αστειεύομενος και θέλοντας να αναδείξει με χιουμοριστικό τρόπο την δυσκολία της σειράς.

Το tweet του Φαλ:

Proud of my team, big shoutout to @ASMonaco_Basket , y all was annoying lol , glad this series is finally over 😮‍💨 pic.twitter.com/0vDjECoezq