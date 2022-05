Η Μπάγερν Μονάχου στα Σαγόνια του Καρχαρία πριν από το Game 5 στο Palau

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραδέχτηκε πως είναι προνόμιο να μπαίνει κανείς στα... σαγόνια του καρχαρία με αφορμή το Game 5 με την Μπαρτσελόνα (3/5, 21:00) και η Μπάγερν έκανε την ανάλογη προαναγγελία του ματς στο Palau Blaugrana.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει φέρει στα όριά της την Μπαρτσελόνα. Σε σημείο οι δυο ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στο Final 4 του Βελιγραδίου στο Game 5 που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης 3/5 στο Palau Blaugrana.

Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων με 13 νίκες σε ισάριθμα Game 5 ενώ ο προπονητής των Βαυαρών, Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για το ματς εξηγώντας πως «είναι προνόμιο να μπαίνει κανείς στα σαγόνια του καρχαρία»!

Με αφορμή, λοιπόν την ατάκα του Ιταλού κόουτς, η Μπάγερν προανήγγειλε τον αγώνα στα social media με την αφίσα του ομώνυμου θρίλερ του Στίβεν Σπίλμπεργκ που κυκλοφόρησε το 1975! Ο νικητής του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Μπάγερν θα παίξει στα ημιτελικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης που προκρίθηκε με sweep στη σειρά με τη Μακάμπι.



GAMEDAY... and what a gameday it is - we expect nothing less than a Steven Spielberg-worthy story. Do you?



🆚 @FCBbasket

⏰ 20.00 CEST

📺 https://t.co/sAb7puXV9N#FCBB #WeBallTogether #BAYBAR @EuroLeague pic.twitter.com/rbPnVbt9BD