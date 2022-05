«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο φεύγει από τη Βιλερμπάν στο τέλος της σεζόν» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ωστόσο αναμένεται να αποχωρήσει φέτος από τη γαλλική ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Βιλερμπάν, έχοντας έτσι την ευκαιρία να μετρήσει τις δυμάμεις του στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Τι Τζέι Πάρκερ.

Παρ' όλα αυτά, ο 24χρονος σέντερ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Βιλερμπάν στο τέλος της φετινής σεζόν, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία του με τη γαλλική ομάδα έχει ισχύ και για του χρόνου.

Ο Αντετοκούνμπο φέρεται διατεθειμένος να διεκδικήσει την επιστροφή του στο ΝΒΑ έπειτα από το προηγούμενο πέρασμά του από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη όπου μέτρησε συνολικά 22 συμμετοχές την τριετία 2018-21 με τους Μάβερικς και τους Λέικερς, κατακτώντας το δαχτυλίδι με τους Καλιφορνέζους στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Φέτος μέτρησε 5.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 0.5 κλεψίματα, 0.7 μπλοκ και 0.3 ασίστ σε 26 συμμετοχές στην EuroLeague (τις 3 ως starter), μένοντας στο παρκέ 13' μ.ό.

