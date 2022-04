Η πρωτιά στο Top 10 των φάσεων των Game 3 ήταν υπόθεση του Μουστάφα Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού να καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι της Μονακό.

Η Euroleague δημοσίευσε τις 10 κορυφαίες στιγμές των Game 3 των playoffs, με τον Μουστάφα Φαλ να κατακτά την πρωτιά. Ο 30χρονος σέντερ κάρφωσε με θεαματικό τρόπο στο καλάθι της Μονακό, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης στη Gaston-Medecin.

Ο Φαλ πέτυχε γκολ-φάουλ, με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας να μην μπορεί να τον περιορίσει.

Ο «πύργος» τον Πειραιωτών ήταν πολύτιμος στη νίκη με 83-87 επί των Μονεγάσκων, έχοντας στο ενεργητικό του 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και μια τάπα σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Απολαύστε το Top 10 των Game 3:

Game Three did not disappoint 🔥



Check out the Top 10 Plays!



'Top Plays of the Playoffs' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/0SoXegrbFd