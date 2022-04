Ο Σέιν Λάρκιν βούτηξε στο παρκέ για να βγάλει μια φοβερή ασίστ στον Μίτσιτς.

Τα κάνει όλα και συμφέρει ο γκαρντ της Εφές. Ο Σέιν Λάρκιν έπεσε με αυτοθυσία στο παρκέ για να σώσει την κατοχή και να βγάλει μια φοβερή ασίστ στον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και είχε εύκολο έργο για να σκοράρει.

Δείτε την... βουτιά-ασίστ του Λάρκιν

.@ShaneLarkin_3 putting his body on the line for the play 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QkyevCJDOK