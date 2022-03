Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (13-11) επιβίωσε με 75-74 στο... θρίλερ με την Ρεάλ Μαδρίτης (18-8) και πλέον φουλάρει για την εξασφάλιση της συμμετοχής της στα playoffs. Ο Σκότι Ουίλμπεκιν σκόραρε τις νικητήριες βολές στα 37'', με τους Γιουλ και Γιαμπουσέλε να «καίνε» τις τελευταίες ευκαιρίες στα σουτ νίκης των Μαδριλένων.

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση με... αύρα playoffs, η Μακάμπι έκανε το πιο αποφασιστικό της βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην οκτάδα. Οι παίκτες του Άβι Έβιν, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 65-74 στα μισά της τελευταίας περιόδου, γύρισαν... τούμπα το ματς (75-74), εκμεταλλευόμενοι πλήρως την... λιποθυμία των Μαδριλένων!

Το συγκρότημα του Πάμπλο Λάσο έμεινε για 5'41'' χωρίς καλάθι (0/12 εντός πεδιάς, 1 λάθος), έγινε προβλέψιμο επιθετικά και με «αδύναμο κρίκο» τον Τομά Ερτέλ και «μοιραίους» τους Γιαμπουσέλε και Γιουλ (έχασαν τα τελευταία σουτ που θα έδιναν νίκη, εάν έμπαιναν), δέχθηκε 10-0 σερί κι έχασε ένα φαινομενικά δικό της παιχνίδι, το δεύτερο μέσα σε μόλις 48 ώρες!

Η Μακάμπι έβγαλε σπουδαίες άμυνες, δέχθηκε μόλις 8 πόντους στο δ' δεκάλεπτο, ενώ πέτυχε 16 προκειμένου να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή και πλέον... φουλάρει για τους «8».

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Από το ξεκίνημα... μύριζε ντέρμπι (5-5, 3'). Όποια ομάδα κι αν προσπαθούσε να αποσπαστεί στο σκορ (16-13, 7'), δεν αργούσε να λάβει απάντηση από την άλλη (18-21, 9'). Ένα καλάθι του Κίναν Έβανς σχεδόν στην εκπνοή του δεκαλέπτου κρατούσε το ματς στο όριο (20-21), σε μια περίοδο που άνηκε εξ ολοκλήρου στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος ήταν κυριαρχικός στη Menora Mivtachim με 14 πόντους, παρ' όλα αυτά η επιθετική του συνεισφορά δεν αρκούσε στην Ρεάλ, με το ματς να παραμένει κλειστό και στο β' δεκάλεπτο (24-24, 12').

Η Ρεάλ προσπάθησε να βάλει στην εξίσωση κι άλλους σκόρερ (Πουαριέ, Χάνγκα κι ανεπιτυχώς τον Γιουλ που ήταν αρκετά άστοχος), με την Μακάμπι να βρίσκει προβάδισμα (31-29, 15') με τον Νάναλι, για το οποίο «δούλεψε» νωρίτερα ο εξαιρετικός Ρέινολντς των 8 πόντων. Μάλιστα η «Ομάδα του Λαού» έφτασε σε ένα +3 χάρη σε γκολ-φάουλ του Έβανς (34-31), το οποίο... διέγραψε στο άψε-σβήσε η «Βασίλισσα» με τον Ταβάρες να βγαίνει μπροστά (34-35, 17'). Στο τελευταίο τρίλεπτο του α' ημιχρόνου, η Μακάμπι δεν βρήκε σκορ, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να πάει στα αποδυτήρια με δικό της +3 (41-44) αλλά κι ένα «ελαφρύ» ψυχολογικό μομέντουμ.

Το ντέρμπι όμως συνεχίστηκε (43-44, 22') κι ο Ρέινολντς που συνέχισε από 'κει που είχε μείνει στην δεύτερη περίοδο ξαναέβαλε σε... θέση οδηγού την ομάδα του Τελ Αβίβ (47-46, 24'). Η Ρεάλ αντέδρασε, με τον Ερτέλ να γίνεται παράγοντας του ματς (51-52, 26'). Ο Γάλλος με συνεχόμενα τρίποντα (51-55, 27') το πήρε πάνω του κι ακολούθως έβαλε και τρίτο (57-62, 29') για να σπάσει την πίεση των Ισραηλινών. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν... υπόθεση της Ρεάλ (57-66, 30'), αν κι ο Νάναλι με ένα μπάζερ μπίτερ δίποντο (59-66) κράτησε ζωντανή την Μακάμπι ενόψει της καθοριστικής περιόδου.

Σε αυτήν, η Ρεάλ έδειξε να εισέρχεται με τάσεις να... καθαρίσει την κατάσταση (59-68, 31'), με τον Πουαριέ να δημιουργεί ένα +9 που σε εκείνη τη χρονική στιγμή και με βάση το πως κυλούσε το ματς, έμοιαζε πολύ σοβαρό προβάδισμα. Ο Ουίλμπεκιν με τρίποντο (62-68, 32') προσπάθησε να ανεβάσει τα ντεσιμπέλ στη Menora Mivtachim, όμως ο Πουαριέ συνέχισε να κάνει την δουλειά του (62-70). Λίγο αργότερα, ο Γάλλος ψηλός, από την γραμμή αυτή τη φορά, «έγραψε» το 65-74, 5'41'' πριν το φινάλε.

Ο Κίβαν Έβανς με πέντε διαδοχικούς πόντους έδινε... φιλή ζωής στην ομάδα του (71-74, 38'), αλλά 2 λεπτά πριν το τέλος ο Νάναλι απέτυχε να ισοφαρίσει, παίρνοντας ένα βιαστικό τρίποντο. Εντούτοις ο Ντέρικ Ουίλιαμς, αφού πρώτα «τάπωσε» στην άμυνα τον Ερτέλ, έφυγε στον αιφνιδιασμό και σκόραρε για το 73-74, 1'13'' πριν το άκουσμα της κόρνας της λήξης.

Ο Ερτέλ έκανε ακόμη ένα λάθος κι ο Ουίλμπεκιν με 2/2 βολές στα 37.6'' έδινε προβάδισμα στην Μακάμπι (75-74). Η Ρεάλ στα τελευταία 18'' κρατούσε τη τύχη στα χέρια της, με τον Γιουλ όμως να αστοχεί στα 3.8'' για δύο πόντους σε πολύ δύσκολη προσπάθεια πάνω στην ασφυκτική άμυνα των γηπεδούχων.

Οι διαιτητές έδωσαν τζάμπολ σε φάση διεκδίκησης του ριμπάουντ μεταξύ των Κολοϊάρο (2.03μ.) και Ταβάρες (2.21μ.), η κατοχή παρέμεινε για την Ρεάλ, αλλά ο Γιαμπουσέλε έχασε το τελευταίο σουτ κι ακολούθησε... έκρηξη στο γήπεδο, με τους παίκτες της Μακάμπι να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και να γνωρίζουν την αποθέωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 41-44, 59-66, 75-74.

Το... πανδαιμόνιο στη Menora Mivtachim μετά την λήξη του αγώνα:

This view at the buzzer is 🔥#EverythingIs90ssible pic.twitter.com/5lT1sqVoVW