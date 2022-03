Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έχει δεχθεί 9 τεχνικές ποινές φέτος στη Euroleague και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος της regular season στη Euroleague, με τις ομάδες να δίνουν μάχη για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των playoffs. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ορισμένοι προπονητές που έχουν απόσταση από τους υπόλοιπους στο θέμα των τεχνικών ποινών, καθώς αρκετές φορές δεν συγκρατούν τα νεύρα τους με αποτέλεσμα να δέχονται τεχνικές ποινές

Την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, αφου έχει δεχθεί 9 τεχνικές ποινές. Στη δεύτερη θέση συναντάμε δύο προπονητές που έχουν δεχθεί από 7 τεχνικές. Ο λόγος για τους Αντρέα Τρινκιέρι και Εργκίν Αταμάν που μετρούν από 7. Τέλος 4 τεχνικές ποινές από τους διαιτητές δέχθηκαν οι Πάμπλο Λάσο και Ζβέζνταν Μίτροβιτς. Απεχουν αρκετά βέβαια για να φτάσουν τον Σάρας που είναι άνετα στην κορυφή.

