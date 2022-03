H EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα την αλλαγή έδρας για τα προκριματικά του Next Generation Tournament, το οποίο τελικά θα διεξαχθεί στη Λιουμπλιάνα αντί για το Μόναχο.

Από τις 15 έως τις 17 Απριλίου θα διεξαχθεί η προκριματική φάση του Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament και όχι στο Μόναχο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά στη Λιουμπλιάνα.

Η διοργανώτρια αρχή και η Μπάγερν αποφάσισαν, με βάση τις συστάσεις των τοπικών υγειονομικών αρχών, ότι ο προκριματικός γύρος δεν θα μπορούσε να γίνει στη Γερμανία τη δεδομένη περίοδο, ωστόσο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας τους για το μέλλον.

Ως εκ τούτου, το τουρνουά της Λιουμπλιάνα θα ολοκληρώσει το σετ των τεσσάρων προκριματικών φάσεων, των οποίων οι νικητές περνούν απευθείας στους τελικούς. Αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν παράλληλα με το Final Four της EuroLeague στο Βελιγράδι, το τριήμερο 19-21 Μαΐου.

Λόγω της αλλαγής τοποθεσίας, η U18 της Σαραγόσα θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη ομάδα της Τσεντεβίτα στο επερχόμενο Next Generation έτσι ώστε η τελευταία να μπορεί να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος στην πόλη της. Επιπλέον, η Μπάγερν δεν θα λάβει μέρος στα προκριματικά της φετινής σεζόν και την θέση της θα πάρει η πολωνική Γκτίνια.

Όλοι οι αγώνες του προκριματικού της ANGT στη Λιουμπλιάνα θα γίνουν στις εγκαταστάσεις προπόνησης εντός της Arena Stozice στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας.

