Πρίφτης: «Βλέπω ότι όλοι οι παίκτες έχουν ενοχληθεί μετά το ματς στο ΣΕΦ, είναι κάτι που μας πειράζει»

Λίγο πριν από το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου (22/3, 21:00) για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, ο Δημήτρης Πρίφτης έκανε εκ νέου αναφορά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την βαριά ήττα στο ΣΕΦ.

Όσον αφορά την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ομάδα του, ο 53χρονος τεχνικός είπε ότι «πρέπει να αντιδράσουμε. Το βασικό είναι να σταματήσουμε να έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, όπου εμφανιζόμαστε πολύ καλοί σε δύο δεκάλεπτα και πολύ κακοί σε ένα. Και δεν είναι μόνο τα ματς του Ολυμπιακού, είναι του Κυπέλλου, στη Λάρισα, χθες στην Κολοσσό, που εμφανιζόμαστε με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις σε αυτό, που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παιχνίδι, που θα πρέπει να το διορθώσουμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες δομικές δυνατότητες ή μη που έχουμε, οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν, ειδικά όταν λείπουν και κάποιοι παίκτες. Δηλαδή για να το κάνω πιο συγκεκριμένο υπάρχουν μερικά σχήματα που δεν μπορούν αμυντικά να ελέγξουν τον ρυθμό από την άμυνα, αλλά ταυτόχρονο έχεις πλεονέκτημα στην επίθεση, ενώ ταυτόχρονα λείπει ο Γιόβιτς και δεν έχουμε έναν άνθρωπο που να είναι αμιγώς point guard και να κοντρολάρει τον ρυθμό και το παιχνίδι. Αυτά τα έλεγα ότι είναι δομικά στοιχεία που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε στο παιχνίδι».

Όσον αφορά τη συνέχεια και τα όσα θέλει να δει ενόψει των playoffs της Basket League υπογράμμισε ότι «ελπίζουμε να είμαστε τουλάχιστον υγιείς σε κάποια βασικά κομμάτια της ομάδας, ώστε να εμφανιστούμε μέσα στα πλέι οφ με ένα ισορροπημένο και το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Αυτό δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε, γιατί όλο κάτι προκύπτει, μέσα στην χρονιά προέκυψαν πολλά προβλήματα. Σαφώς όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα, αλλά εμάς με το ρόστερ που έχουμε μας έχουν επηρεάσει παραπάνω».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα στο πλαίσιο του β' γύρου της Basket League: «Ρωτήθηκα για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι μετά από σχεδόν ένα μήνα και απάντησα πως δεν μπορώ να το σκέφτομαι ακόμα γιατί υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα παιχνίδια. Και σίγουρα έχω το μυαλό μου στο προηγούμενο παιχνίδι γιατί κάνοντας μία αναφορά στον αθλητικό εγωισμό που όλοι έχουμε ή θα έπρεπε να έχουμε και σαφώς δεν μπορούσε το ξεχάσουμε. Θα πρέπει να είναι αυτό ένα σημείο αναφοράς που έγινε στο ΣΕΦ για να είμαστε πιο ισορροπημένοι, πιο σταθεροί και πιο δυνατοί. Το τι γίνεται στο μυαλό του καθενός δεν μπορείς να το ξέρεις, αλλά εγώ βλέπω ότι όλοι οι παίκτες έχουν ενοχληθεί και μας πειράζει και θα προσπαθήσουμε, το θέμα είναι να έχουμε το ρόστερ αυτό που θα το κάνει πιο δυνατό και περισσότερες και καλύτερες προϋποθέσεις».

Όσο για τα επόμενα ματς στην EuroLeague; «Είναι αγώνες επιβίωσης γιατί και αύριο θα κατέβουμε με απουσίες, μπορεί να είναι και ο Αβδάλας, δεν ξέρω αν θα είναι ο Μποχωρίδης μέσα. Έχουμε έλλειψη στα γκαρντ, το παιχνίδι θα το παίξουν στον άσσο ο Μέικον, ο Σαντ Ρος και ο Νέντοβιτς. Προφανώς θα επιστρατευτούν κάποια σχήματα που τα είδατε στο ματς με τον Ιωνικό αλλά και χθες και προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.»

Για τα σκαμπανεβάσματα που έχει στα παιχνίδια: «Αυτό διορθώνεται. Υπάρχουν πολλά ματς που γυρίσαμε από κακά ξεκινήματα ή από ολιγωρίες. Αλλά το θέμα είναι να μην εμφανιζόμαστε έτσι. Τα up and down να είναι κοντά, να είναι μία, δύο, τρεις διαδοχικές κατοχές και όχι έξι. Να σου δίνει τη δυνατότητα αυτό να ελέγχεις το ματς και τον ρυθμό, γιατί αν δεν είναι τότε γίνεται δύσκολο».