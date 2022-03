Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρωταγωνιστούν στο ΤΟP 10 της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο ντέρμπι αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό και υπάρχουν τρεις φάσεις των παικτών του στο ΤΟP 10 της Euroleague. Δεν γινόταν να λείπουν οι καρφωματάρες των Βεζένκοβ και Μάρτιν, όπως και το μπλοκ του Φαλ στον Μποχωρίδη. Στην κορυφή συναντάμε τον Μπράντον Ντέιβις και την... πτήση του στο ματς της Μπαρτσελόνα.

Απολαύστε το TOP 10 που έχει έντονη... ερυθρόλευκη παρουσία

Check out the Top and 10 plays from Round 30 🔥



'Top Plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/IYI1GIE1jh