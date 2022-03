Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε δύο ήττες συνολικής διαφοράς 47 πόντων τη φετινή σεζόν, το οποίο συνιστά νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Οι Πειραιώτες επικράτησαν εμφατικά με 101-73 των Πράσινων το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, αναγκάζοντας παράλληλα τους φιλοξενούμενους σε αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 28 πόντους κι ενώ στον πρώτο γύρο στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ είχε επιβληθεί με +19 (65-84), φτάνοντας έτσι σε συνολική διαφορά 47 πόντων στα δύο ματς.

Αυτό το +47 των Ερυθρολεύκων διαμορφώνει την πιο βαριά ήττα του Παναθηναϊκού συνδυαστικά σε δύο αγώνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο στην Euroleague, από το 2000 κι ύστερα.

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του Παναθηναϊκού ήταν οι 44 πόντοι με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας (97-77 στην Ρωσία και 74-98 στην Αθήνα) που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

