Ο Σάσα Βεζένκοβ ολοκλήρωσε την φάση που δημιούργησε ο ίδιος μετά το κλέψιμο που έκανε ξεσηκώνοντας το κοινό στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή από την ανάπαυλα προσπάθησε να αντιδράσει και να κατεβάσει την διαφορά που είχε ξεφύγει από τον έλεγχό του με την μεγάλη εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» στο πρώτο ημίχρονο με το +25 (58-33) του Ολυμπιακού να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά ημιχρόνου μετά από 45 χρόνια.

Το ξέσπασμα αυτό εμπόδισε και ο Σάσα Βεζένκοβ με τον 26χρονο φόργουορντ να διαβάζει την πρόθεση του Μέικον κλέβοντας την μπάλα, βγαίνοντας στον αιφνιδιασμό και καρφώνοντας με τα δύο χέρια για να... ξεσηκώσει τους φίλους της ομάδας.

Δείτε το κάρφωμα του Βεζένκοβ:

Steal followed by a two-handed JAM!



The MVP of the Month got the fans hyped 🔥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0vgNVVaIym