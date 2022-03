Ο Μπράιαν Ντάνστον είναι ο κορυφαίος «μπλοκέρ» στην ιστορία της Euroleague και στα παιχνίδια που απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν έχει την ευκαιρία να πιάσει ακόμη ένα milestone στην καριέρα του φτάνοντας τις 300 τάπες!

Όταν η συζήτηση στρέφεται στον Μπράιαν Ντάνστον αναπόφευκτα η σκέψη οδηγείται στα αμυντικά του προσόντα και την προσήλωσή του στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Με την ορμητικότητα και την δύναμη που βγάζει στο παρκέ έχει καταφέρει να καθιερώσει τον εαυτό του ως έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της EuroLeague.

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 36 του χρόνια και διανύοντας την 9η σεζόν του στην διοργάνωση έχει τοποθετήσει στην τροπαιοθήκη του δύο φορές το βραβείο του «Καλύτερου Αμυντικού» τις χρονιές παρουσίας του στον Ολυμπιακό (2013/14, 2014/15). Ενώ τερμάτισε διπλή φορά πρώτος στην κούρσα με τις περισσότερες τάπες στην σεζόν. Μία ως «ερυθρόλευκο» μέλος (2013/14) και μία ως παίκτης της Εφές (2017/18).

Συνεχίζει, άλλωστε, να είναι ο κορυφαίος «μπλοκέρ» στην ιστορία της EuroLeague και βρίσκεται μόλις… 4 βήματα (296) προκειμένου να… μεταπηδήσει από το milestone των «250» σε αυτό των «300» και μοναδικών!



Ο Ντάνστον ως μονάδα την φετινή σεζόν έχει ακολουθήσει το… σύνολο της Εφές μιας και οι Τούρκοι δεν μοιάζουν με την υπερηχητική ομάδα που ήταν το φόβητρο της EuroLeague, αλλά και που κατέκτησε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας. Ωστόσο μετρά 23 μπλοκ και το επίτευγμά του παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο!

Τα χρόνια της παρουσίας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ο Αμερικανός σέντερ συγκαταλέγεται σε οποιαδήποτε λίστα με «πρωταγωνιστές» όσον αφορά τις αμυντικές επιδόσεις. Παρόλα αυτά, τα κοψίματα ήταν και όπως φαίνεται θα παραμείνουν το... φόρτε του. Σε σημείο που φτάνει και να το... διδάσκει!

Το καλοκαίρι τουη EuroLeague παρουσίασε τα ονόματα των κορυφαίων παικτών στα μπλοκ για το διάστημα της τελευταίας. Πρώτος; Ομε 242 τάπες σε 190 παιχνίδια που είχε δώσει με την φανέλα τουκαι της. Ακολουθούσε ομε 220 σε αρκετά περισσότερα ματς (269) και μετά οπου μέχρι τότε είχε 79 αγώνες και 1.6 τάπα κατά μέσο όρο.Ο θηριώδης σέντερ τηςφιγουράρει πρώτος στην αντίστοιχη κατηγορία για την(268 σε 152 ματς) ενώ οβρίσκεται στην δεύτερη θέση με 160 μπλοκ σε 136 αγώνες. Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς πως την πεντάδα συμπληρώνουν(123),(122) και(118) η «μάχη» γίνεται ακόμη πιο δυνατή.

Tην φετινή σεζόν μπορεί να μην έχει πιάσει το… πικ της απόδοσής του ελέω και των 35 (και κάτι) χρόνων που κουβαλά πλέον στην πλάτη του, παρόλα αυτό το ένστικτο ενός «μπλοκέρ» δεν γίνεται να σβήσει. Και ο Ντάνστον παρουσίασε σταθερότητα αλλά και μικρά ξεσπάσματα στον αγαπημένο του τομέα.



Όπως για παράδειγμα στο τελευταίο «ευρωπαϊκό» τουρκικό ντέρμπι ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Εφές, όταν ο σέντερ της Αναντολού έκοψε δις τον δρόμο του Ακίλες Πολονάρα προς το καλάθι με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο.

So nice, he did it twice ❌❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DzfKUlX590