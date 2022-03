Ο Τόμας Ουόκαπ πέρασε τρία χρόνια στο Κάουνας. Και η πρώτη επιστροφή του, ως αντίπαλος, τον έφερε ξανά δίπλα σε παλιούς φίλους και γνωστούς.

Ο Τόμας Ουόκαπ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της αποψινής (εξ αναβολής) αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας (20:00). Μετά από τρία χρόνια στη Λιθουανία, ο Αμερικανός γκαρντ δεν μπορεί να λησμονήσει όλα όσα έγινε με τη Ζαλγκίρις.

Πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού και μετά απ' αυτή των γηπεδούχων, ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους παλιούς συμπαίκτες του, αλλά και να συνομιλήσει με τα μέλη του προπονητικού επιτελείου που έχουν απομείνει.

Η Ζαλγκίρις ανέβασε τις φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο twitter, τονίζοντας ότι πέρασε καιρός από την τελευταία συνάντηση της... παλιοπαρέας της λιθουανικής ομάδας.

A meet-up between some old friends. It’s been a while, @twalkup23! 🥰 pic.twitter.com/MyFSXSwyhA