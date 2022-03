Ο Σέιν Λάρκιν πήρε... φωτιά στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στη Μπασκόνια.

Μόνος του θέλει να κουβαλήσει την Εφές στο ματς με τη Μπασκόνια. Ο Σέιν Λάρκιν είναι... σεληνιασμένο στη Χώρα των Βάσκων και μετρά 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (και συγκεκριμένα μέσα σε 4 λεπτά) που τελείωσε με 22-24. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έβαλαν 9 και εκείνος είχε 15 πόντους.

Μάλιστα αυτο που το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο, είναι πως ήταν άχαστος στα πρώτα δέκα λεπτά, έχοντας 5/5 τρίποντα. Κάποιος να τον... συλλάβει τον κύριο.

