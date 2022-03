Η Ζάλκιρις Κάουνας αποφάσισε να προχωρήσει σε ακόμη μία κίνηση που δείχνει την στήριξή της προς την Ουκρανία, παίζοντας με εμφανίσεις στα χρώματα της Ουκρανίας στο ερχόμενο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Οι Λιθουανοί αναμένεται να υποδεχτούν την Μπαρτσελόνα στο Κάουνας (11/03, 20:00) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο περιεχόμενο.

Η Ζάλγκιρις υπήρξε από τις πρώτες ομάδες που αρνήθηκε να αγωνιστεί απέναντι σε αντίστοιχες ρωσικές της διοργάνωσης, ως αντίδραση σε όσα εκτυλίσσονται στην Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Προκειμένου να εκδηλώσει περαιτέρω την στήριξή της, αλλά και να χαρεί την ημέρα Ανεξαρτησίας της Λιθουανίας, αναμένεται να παρουσιαστεί στο παρκέ απέναντι στους «μπλαουγκράνα» με τα χρώματα της Ουκρανίας. Η ομάδα ανακοίνωσε χαρακτηριστικά: «Ας γιορτάσουμε την ελευθερία μας δείχνοντας στήριξη σε εκείνους που ηρωικά μάχονται για αυτήν στην Ουκρανια».

💚🤍 🤝 💙💛



Let's celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine!



Read more: https://t.co/tSMQd4y4AO. pic.twitter.com/ehEx30Y58B

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 8, 2022