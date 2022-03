«Απροσπέλαστος» στην άμυνα ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος φιλοδώρησε με δύο τάπες στην ίδια φάση τον Ακίλε Πολονάρα, στο τουρκικό ντέρμπι Εφές-Φενέρ.

Για άλλη μια φορά ο 35χρονος Αμερικανός σέντερ της Πρωταθλήτριας Ευρώπης έδωσε τα διαπιστευτήρια του ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Euroleague.

Ο Ντάνστον «τάπωσε» δις τον Ακίλε Πολοναρά, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε, διατηρώντας το σκορ στο 28-14 υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Δείτε την εξαιρετική άμυνα του Ντάνστον:

So nice, he did it twice ❌❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DzfKUlX590