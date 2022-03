Ολυμπιακός για Ζίπσερ: «Τόσο χαρούμενοι που επέστρεψες στη δράση»

Ο Ολυμπιακός «φιλοξενείται» από την Μπάγερν για την 28η αγωνιστική και έσπευσε να... καλωσορίσει τον Ζίπσερ που επέστρεψε στο παρκέ μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο κεφάλι.

Η Μπάγερν στο χθεσινό ματς με το Αμβούργο (02/03) για το γερμανικό πρωτάθλημα είδε για πρώτη φορά μετά από 271 ημέρες τον Πολ Ζίπσερ να περνάει στο παρκέ.

Στις 13 Ιουνίου, το περασμένο καλοκαίρι, η Μπάγερν είχε ενημερώσει τον κόσμος πως ο 28χρονος Γερμανός αντιμετώπιζε νευρολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας. Αυτό τον κράτησε μακριά από την αγωνιστική δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο το νέο ξεκίνημα του Ζίπσερ έθεσε την αφετηρία του λίγο πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Την Παρασκευή (04/03) οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους Βαυαρούς για την 28η «στροφή» της Euroleague και φρόντισαν να καλωσορίσουν τον παίκτη! Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έκανε retweet την σχετική δημοσίευση της Μπάγερν γράφοντας: «Τόσο χαρούμενοι που επέστρεψες στη δράση».

🙏 WELCOME BACK ON THE COURT



271 days after everything changed for Paul Zipser, he stepped on the court for the first time again yesterday.

Paul, we are so incredibly happy to see you back on the hardwood at #AudiDome ❤

Illustration via @freelanceDE @FCBayern #Zipser pic.twitter.com/qKOywgn8BV