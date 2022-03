Απολαυστικός Ραζνάτοβιτς για Κλάιμπερν: «Τον θέλουν... Πάρι, Σίτι, Άρσεναλ, Γιουβέντους»!

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τρόπο στα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ, με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Η... ρευστή κατάσταση στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι οι μαζικές αποχωρήσεις παικτών από την Ρωσία, δεν άργησαν να δημιουργήσουν σενάρια γύρω από το όνομα του Ουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος φέρεται να απασχολεί τις δύο ισπανικές υπερδυνάμεις.

Ο Σέρβος μάνατζερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, παρέθεσε στο Twitter την είδηση που δημοσίευσε τo ιταλικό Sportando περί ενδιαφέροντος των Ρεάλ και Μπαρτσελόνα για τον Ουίλ Κλάιμπερν, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά σε εμφανώς ευχάριστο ύφος πως «δεν τον θέλουν μόνο αυτοί. Η Παρί, η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ, η Γιουβέντους και μερικοί ακόμα...».

Να σημειωθεί πως ο Κλάιμπερν δεν είναι ελεύθερος, αντίθεται δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ. Σε περίπτωση που αποχωρήσει από την Μόσχα, πάντως, θεωρείται βέβαιο πως θα απασχολήσει τους κορυφαίους συλλόγους της Γηραιάς Ηπείρου.

Το χιουμοριστικό «τιτίβισμα» του γνωστού ατζέντη:

Not only them. Also PSG, Manchester city, Arsenal, Juventus and few others😀😀 https://t.co/66Ch0yTNsU